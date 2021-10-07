До ув’язненого в Грузії Саакашвілі прийшов священник

Представник очільника Грузинської православної церкви передав експрезиденту країни прохання патріарха припинити голодування.

У четвер, 7 жовтня, ув’язненого експрезидента Грузії та чинного голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в слідчому ізоляторі біля Тбілісі, відвідав секретар Католикос-Патріарха всієї Грузії Ілії Другого Мікаель Ботковелі. Він звернувся до політика з проханням припинити голодування, оскільки “це нехристиянське діло”.

Про це повідомляє портал “Грузія онлайн”.

Напередодні деякі прихильники експрезидента Грузії звернулися до патріарха ГПЦ Ілії Другого з проханням умовити Саакашвілі припинити голодування. Виконати цю місію грузинський патріарх попросив свого секретаря Мікаеля Ботковелі.

Зустріч Ботковелі з Саакашвілі тривала близько трьох годин, вона відбувалася поза межами місця утримання політика, у так званій нейтральній зоні, тому священник нічого не зміг повідомити про умови, в яких перебуває ув’язнений.

За його словами, Саакашвілі тримався бадьоро і не виглядав ослабленим через голодування. Припиняти його він відмовився. “Він заявив, що прийняв це рішення і не збирається його змінювати”, - повідомив представник патріарха журналістам.

Також Мікаель Ботковелі не зміг передати в’язневі Євангеліє, яке для Саакашвілі вибрав патріарх. “Я привіз позолочене Євангеліє, але така посилка не могла бути відправлена за протоколом, нам сказали, що якби вона була в простій палітурці, не було б ніяких проблем. Сам патріарх вибрав це Євангеліє”, - зауважив Ботковелі.

Нагадаємо:

1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Адвокат Саакашвілі заявив, що тюремна адміністрація свідомо створює колишньому президенту Грузії побутові проблеми, щоб він почувався незатишно.

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