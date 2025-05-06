Канада может потерять нефтяной регион: премьер допустила референдум об отделении

Флаг Канады. / © Pexels

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Премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что не исключает проведения референдума о выходе региона из состава Канады, если общественная петиция наберет необходимое количество подписей.

Об этом пишет Associated Press.

Выступая в прямом эфире, Смит подчеркнула, что лично не поддерживает идею обособления, однако считает, что "окончательное слово должны сказать жители Альберты". По ее словам, длительное давление со стороны федерального правительства может вынудить провинцию пересмотреть свои отношения с Оттавой.

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"Если Оттава и дальше будет давить на нас, как это было последние десять лет - будут решать граждане Альберты. И я приму их позицию", - подчеркнула Смит.

Заявление прозвучало после того, как федеральное правительство во главе с Марком Карни снова возглавили либералы, а также на фоне новых угроз тарифов от администрации Дональда Трампа в США. В ответ правительство Смит предоставило законопроект, который может упростить процедуру вынесения общественных инициатив на референдум: теперь для этого потребуется всего 10% голосов от количества избирателей на последних выборах, а не от общего реестра.

Смит обвиняет Оттаву в системном ограничении энергетического сектора Альберты, являющегося ключевым источником дохода для региона. Она настаивает на том, что провинция имеет право самостоятельно распоряжаться своими ресурсами и формировать социальную политику.

"Мы не просим привилегий - только свободу решать, как развивать наши ресурсы и обеспечивать людей образованием, медициной и социальными услугами", - заявила она.

В то же время политолог Джон Сороски из Университета Макьюэна считает, что реальная угроза обособления маловероятна. По его словам, Смит скорее повторяет политическую тактику, известную в Квебеке, где в 1980 и 1995 годах подобные референдумы не имели успеха.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Канады Марк Карни назвал страну, которая является одной из самых больших угроз безопасности государства с точки зрения иностранного вмешательства.