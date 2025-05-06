Канада може втратити нафтовий регіон: прем'єрка допустила референдум про відокремлення

Прапор Канади. / © Pexels

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Прем’єрка канадської провінції Альберта Даніель Сміт заявила, що не виключає проведення референдуму про вихід регіону зі складу Канади, якщо громадська петиція набере необхідну кількість підписів.

Про це пише Associated Press.

Виступаючи в прямому ефірі, Сміт наголосила, що особисто не підтримує ідею відокремлення, однак вважає, що “остаточне слово мають сказати мешканці Альберти”. За її словами, тривалий тиск з боку федерального уряду може змусити провінцію переглянути свої стосунки з Оттавою.

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“Якщо Оттава і далі тиснутиме на нас, як це було останні десять років — вирішуватимуть громадяни Альберти. І я прийму їхню позицію”, — наголосила Сміт.

Заява пролунала після того, як федеральний уряд на чолі з Марком Карні знову очолили ліберали, а також на тлі нових погроз тарифів від адміністрації Дональда Трампа у США. У відповідь уряд Сміт подав законопроєкт, який може спростити процедуру винесення громадських ініціатив на референдум: тепер для цього потрібно буде лише 10% голосів від кількості виборців на останніх виборах, а не від загального реєстру.

Сміт звинувачує Оттаву у системному обмеженні енергетичного сектору Альберти, який є ключовим джерелом доходу для регіону. Вона наполягає, що провінція має право самостійно розпоряджатися своїми ресурсами та формувати соціальну політику.

“Ми не просимо привілеїв — лише свободу вирішувати, як розвивати наші ресурси і забезпечувати людей освітою, медициною та соціальними послугами”, — заявила вона.

Водночас політолог Джон Сороскі з Університету Макьюена вважає, що реальна загроза відокремлення малоймовірна. За його словами, Сміт радше повторює політичну тактику, відому в Квебеку, де у 1980 та 1995 роках подібні референдуми не мали успіху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні назвав країну, яка є однією з найбільших загроз для безпеки держави з погляду іноземного втручання.