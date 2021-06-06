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Катастрофа MH17: суд Гааги в понедельник начнет слушания дела по сути

Катастрофа MH17: суд Гааги в понедельник начнет слушания дела по сути

Associated Press

Во время судебного заседании планируют рассмотреть три вопроса.

В понедельник, 7 июня, суд Гааги начнет слушания дела по существу о катастрофе самолета рейса MH17 на Донбассе.

Об этом сообщают на официальном сайте суда.

Во время судебного заседании планируют рассмотреть три вопроса:

  • Был ли сбит ракетой "БУК" рейс MH17?
  • Выпускали ли ракету "БУК" с поля вблизи Первомайского?
  • Какова роль в трагедии обвиняемого?

Сообщается, что суд будет обсуждать материалы дела 8,9 и 10 июня. 17 и 18 июня стороны обвинения смогут обсудить материалы дела. Блок слушаний продлится до 9 июля.

В сентябре 2021 родственникам погибших будет предоставлена возможность обратиться в суд.

Напомним

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