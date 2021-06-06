Катастрофа MH17: суд Гааги в понедельник начнет слушания дела по сути

Во время судебного заседании планируют рассмотреть три вопроса.
В понедельник, 7 июня, суд Гааги начнет слушания дела по существу о катастрофе самолета рейса MH17 на Донбассе.
Об этом сообщают на официальном сайте суда.
Во время судебного заседании планируют рассмотреть три вопроса:
- Был ли сбит ракетой "БУК" рейс MH17?
- Выпускали ли ракету "БУК" с поля вблизи Первомайского?
- Какова роль в трагедии обвиняемого?
Сообщается, что суд будет обсуждать материалы дела 8,9 и 10 июня. 17 и 18 июня стороны обвинения смогут обсудить материалы дела. Блок слушаний продлится до 9 июля.
В сентябре 2021 родственникам погибших будет предоставлена возможность обратиться в суд.
Напомним
- Самолет Малазийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек — все, кто был на борту.
- Нидерланды хотят привлечь РФ к ответственности в ЕСПЧ.
- В суде по делу MH17 опровергли главные российские фейки о трагедии.
- Нидерланды не будут обвинять Украину из-за незакрытого авиапространства.
- Нидерландский суд отказался рассматривать альтернативные версии катастрофы MH17.