Катастрофа MH17: суд Гааги в понедельник начнет слушания дела по сути

Во время судебного заседании планируют рассмотреть три вопроса.

В понедельник, 7 июня, суд Гааги начнет слушания дела по существу о катастрофе самолета рейса MH17 на Донбассе.

Об этом сообщают на официальном сайте суда.

Во время судебного заседании планируют рассмотреть три вопроса:

Был ли сбит ракетой "БУК" рейс MH17?

Выпускали ли ракету "БУК" с поля вблизи Первомайского?

Какова роль в трагедии обвиняемого?

Сообщается, что суд будет обсуждать материалы дела 8,9 и 10 июня. 17 и 18 июня стороны обвинения смогут обсудить материалы дела. Блок слушаний продлится до 9 июля.

В сентябре 2021 родственникам погибших будет предоставлена возможность обратиться в суд.

Напомним

Самолет Малазийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек — все, кто был на борту.

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