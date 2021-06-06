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Катастрофа MH17: суд Гааги в понеділок почне слухання справи по сутті

Катастрофа MH17: суд Гааги в понеділок почне слухання справи по сутті

Associated Press

Під час судового засіданні планують розглянути три питання.

У понеділок, 7 червня, суд Гааги почне слухання по суті у справі про збиття малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі. 

Про це повідомляють на офіційному сайті суду. 

Під час судового засіданні планують розглянути три питання:

  • Чи був збитий ракетою "БУК" рейс MH17?
  • Чи випускали ракету "БУК" із поля поблизу Первомайського?
  • Яка роль в трагедії обвинувачуваного?

Повідомляється, що суд обговорюватиме матеріали справи 8,9 та 10 червня. 17 та 18 червня сторони обвинувачення матимуть змогу обговорити матеріали справи. Блок слухань триватиме до 9 липня. 

У вересні 2021 року родичам загиблих буде надана можливість звернутися до суду.

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