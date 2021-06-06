Катастрофа MH17: суд Гааги в понеділок почне слухання справи по сутті

Під час судового засіданні планують розглянути три питання.
У понеділок, 7 червня, суд Гааги почне слухання по суті у справі про збиття малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.
Про це повідомляють на офіційному сайті суду.
Під час судового засіданні планують розглянути три питання:
- Чи був збитий ракетою "БУК" рейс MH17?
- Чи випускали ракету "БУК" із поля поблизу Первомайського?
- Яка роль в трагедії обвинувачуваного?
Повідомляється, що суд обговорюватиме матеріали справи 8,9 та 10 червня. 17 та 18 червня сторони обвинувачення матимуть змогу обговорити матеріали справи. Блок слухань триватиме до 9 липня.
У вересні 2021 року родичам загиблих буде надана можливість звернутися до суду.
Нагадаємо:
- Літак Малазійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.
- Нідерланди хочуть притягнути РФ до відповідальності через ЄСПЛ.
- В суді у справі MH17 спростували головні російські фейки про трагедію.
- Нідерланди не звинувачуватимуть Україну через незакритий авіапростір.
- Нідерландський суд відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH17.