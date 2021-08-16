Китай готов строить "дружеские отношения" с "Талибаном"

Пекин предложил исламистам экономическую поддержку и инвестиции для восстановления Афганистана.

Китайская народная республика (КНР) выразила готовность к углублению "дружественных и корпоративных" отношений с Афганистаном.

Об этом в понедельник, 16 августа, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Хуа Чунин, сообщает AFP.

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Отмечается, что Пекин стремился поддерживать неофициальные связи с талибами в течение всего периода выхода сил США из Афганистана. Это обусловлено, в частности, тем, что КНР имеет границу с Афганистаном протяженностью 76 километров.

В тоже время Пекин давно опасался, что Афганистан станет плацдармом для уйгуров из Синьцзяна.

Во время встречи делегации талибов с главой Министерства иностранных дел (МИД) Китай Ван И в Тяньцзине, которая состоялась в июле, "Талибан" пообещал, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы для боевиков.

В свою очередь, Пекин предложил исламистам экономическую поддержку и инвестиции для восстановления Афганистана.

По словам Хуа Чунин, "Талибан" неоднократно выражал надежду на развитие добрых отношений с Китаем и надеется на участие Китая в восстановлении и развитии Афганистана.

Также она призвала "Талибан" обеспечить "плавную передачу власти", безопасность афганцев и иностранцев, отметив, что посольство КНР в Кабуле будет и дальше работать, хотя Пекин и начал активно эвакуировать граждан из страны.

Напомним:

Боевики движения "Талибан" захватили Афганистан и взяли под свой контроль все наземные пункты пересечения границы. Мирные жители бегут из города, покинул страну и президент Ашраф Гани. Иностранные дипломаты и граждане западных стран оставляют Афганистан через кабульский аэропорт, где, несмотря на хаос и панику военные НАТО обеспечивают безопасность.

Великобритания уже направила дополнительные силы для защиты аэропорта и помощь для эвакуации своих граждан. В Минобороны США также заявляют о переброске тысячи американских военных в кабульский аэропорт. ТСН.ua. собрал реакцию мира на захват Афганистана.

Новости мира: "Талибан" захватил Кабул - сотни людей пытаются бежать из столицы через аэропорт

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