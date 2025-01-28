Китай и Индия остановили торговлю российской нефтью — Reuters

Санкции США повлекли за собой повышение фрахтовых ставок на танкеры, не подпадавшие под ограничения.

Китай и Индия прекратили закупки российской нефти из-за резкого роста стоимости перевозок после введения новых санкций США.

Об этом сообщило издание Reuters.

Санкции, введенные 10 января, вызвали повышение фрахтовых ставок на танкеры, которые не подпадали под ограничения. Это привело к значительному разрыву в ценах между покупателями и продавцами в Азии.

Предложения на нефть выросли после повышения фрахтовых ставок на маршруте из порта Козьмино, что сделало торговлю неприбыльной для покупателей. В Китае, где цена российской нефти марки ESPO Blend выросла до 3-5 долларов за баррель.

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"Фрахтовые ставки для танкера Aframax на маршруте резко выросли несколько миллионов долларов", - говорится в материале

Устойчивый спрос на нефть в зимний период и рост цен на конкурентные сорта, в частности из Ирана, привели к повышению спотовых премий на нефть сорта ESPO Blend в Китай. Они достигли почти 2 долларов США за баррель - самого высокого уровня с начала полномасштабной войны России против Украины, которая спровоцировала скидки до 6 долларов США.

Финансовый директор индийской компании Bharat Petroleum Corp Ltd недавно заявил, что компания не получила новых предложений на мартовские поставки нефти. Ожидается, что количество грузов на март уменьшится по сравнению с предыдущими месяцами.

В 2024 году Индия импортировала 36% российской сырой нефти, а Китай - около 20%. Однако новые санкции, направленные на танкеры, перевозящие российскую нефть, могут изменить ситуацию. По данным аналитической компании Kpler, санкции охватывают танкеры, которые транспортируют 42% российского морского экспорта нефти, преимущественно в Китай.

США сообщили Индии, что танкеры, перевозящие российскую нефть, должны разгрузить груз до 27 февраля в соответствии с санкциями, рассказал журналистам в пятницу министр нефти Индии Панкадж Джайн. Он также отметил, что платежи за нефть на борту судов, попавших под санкции, должны быть осуществлены до 12 марта.

Напомним, эксперты рассказали, как санкции США повлияли на российско-китайскую торговлю нефтью.

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