Когда россияне очнутся: эксперт удивил прогнозом в случае смерти Путина

По его мнению, россиянам для осознания преступлений путинского режима и своей причастности к ним понадобится не менее полувека.

Россияне не очнутся от последствий пропаганды даже после смерти диктатора Путина, для их "отрезвления" понадобится около 50 лет".

Такое мнение высказал историк, эксперт Украинского института будущего Сергей Громенко, передает "Эспрессо".

Он привел пример из прошлого – денацификацию Германии после Второй мировой войны.

"В теории "отрезвления" россиян возможно так же, как прозрение немцев после Второй мировой войны. Для окончательной денацификации Германии понадобилось 30 лет, это уже после тотального поражения, оккупации страны, безоговорочного осуждения нацистского режима и т.д.", — говорит эксперт.

По его мнению, россиянам для осознания преступлений путинского режима и своей причастности к ним, скорее всего, потребуется еще больше времени. Возможно это займет 40 лет или 50.

"Именно поэтому следует отложить наивные надежды, что на следующий день после смерти Путина РФ придет в себя. Это произойдет, но не сразу", — отметил Громенко.

Он призвал украинцев понять, что Путин – "не первоисточник, а финальная точка развития российской империалистической идеологии".

"Это не Путин привлек российское население на войну против Украины. Россия – страна, в которой существует некая традиция. Чем жестче тиран сегодня, тем болезненнее и кроваве печаль после его смерти завтра. Опять же, это не значит, что когда Путин умрет, на следующий день начнется вывод российских войск из Украины, или в Москве одна башня Кремля будет стрелять в другую. Но в конце концов, РФ неустанно следует к этому финалу", — подытожил Сергей Громенко.

Ранее российский правозащитник и блогер Марк Фейгин заявил, что диктатор Путин планирует передать "трон" одному из своих малолетних сыновей от любовницы Алины Кабаевой.

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