Коли росіяни отямляться: експерт здивував прогнозом у разі смерті Путіна

На його думку, росіянам для усвідомлення злочинів путінського режиму і своєї причетності до них знадобиться щонайменше пів століття.

Росіяни не отямляться від наслідків пропаганди навіть після смерті диктатора Путіна, для їхнього "отверезіння" знадобиться близько 50 років".

Таку думку висловив історик, експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко, передає "Еспресо".

Він навів приклад з минулого – денацифікацію Німеччини після Другої світової війни.

"В теорії "отверезіння" росіян можливе так само, як прозріння німців після Другої світової війни. Для остаточної денацифікації Німеччині знадобилося 30 років, це вже після тотальної поразки, окупації країни, беззастережного засудження нацистського режиму тощо", – каже експерт.

На його думку, росіянам для усвідомлення злочинів путінського режиму і своєї причетності до них скоріш за все потрібно буде ще більше часу. Можливе це займе 40 років, чи 50.

"Саме тому слід відкласти наївні сподівання, що наступного дня після смерті Путіна РФ отямиться. Це відбудеться, але не відразу", – зазначив Громенко.

Він закликав українців зрозуміти, що Путін – "не першоджерело, а фінальна точка розвитку російської імперіалістичної ідеології".

"Це не Путін звабив російське населення на війну проти України. Росія – країна, в якій існує така собі традиція. Чим жорсткіше є тиран сьогодні, тим боліснішим і кривавішим є смуток після його смерті завтра. Знову ж таки, це не означає, що коли Путін помре, наступного дня почнеться вивід російських військ з України, чи в Москві одна вежа Кремля буде стріляти в іншу. Але зрештою, РФ невпинно прямує до цього фіналу", – підсумував Сергій Громенко.

Раніше російський правозахисник і блогер Марк Фейгін заявив, що диктатор Путін планує передати "трон" одному зі своїх малолітніх синів від коханки Аліни Кабаєвої.

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