Комиксы Marvel уходят из России

Фильм «Мстители. Финал» подвел черту очередной фазы киновселенной Marvel и стал 22 серией саги о супергероях. В ней завершаются сюжетные линии некоторых основных персонажей: одни гибнут, другие ид...

Издательство Geek City и магазин комиксов Чук и Гик сообщили о письме из компании Marvel.

Компания Marvel с лета 2022 года прекратит продажу и действие лицензий на издание своих комиксов в РФ.

Об этом сообщила служба BBC.

Среди них, комиксы о супергероях Капитана Америка, Человека Паука, Халке и другие.

"С точки зрения ритейла могу сказать, что это будет сильный удар по рынку, ощутимый, но, следует признать, не роковой. Строили свою программу опираясь в основном на Marvel это, конечно, разрушительный удар", — написал владелец "Чука и Гика" Иван Чернявский в телеграмм-канале магазина.

Напомним, накануне США расширили санкции против России и внесли в соответствующий список еще около 30 физических и 40 юридических лиц.

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