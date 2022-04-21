Комиксы Marvel уходят из России

Издательство Geek City и магазин комиксов Чук и Гик сообщили о письме из компании Marvel.
Компания Marvel с лета 2022 года прекратит продажу и действие лицензий на издание своих комиксов в РФ.
Об этом сообщила служба BBC.
Среди них, комиксы о супергероях Капитана Америка, Человека Паука, Халке и другие.
"С точки зрения ритейла могу сказать, что это будет сильный удар по рынку, ощутимый, но, следует признать, не роковой. Строили свою программу опираясь в основном на Marvel это, конечно, разрушительный удар", — написал владелец "Чука и Гика" Иван Чернявский в телеграмм-канале магазина.
Напомним, накануне США расширили санкции против России и внесли в соответствующий список еще около 30 физических и 40 юридических лиц.
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