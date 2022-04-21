Комікси Marvel йдуть із Росії

Видавництво Geek City та магазин коміксів "Чук і Гік" повідомили про лист із компанії Marvel.

Компанія Marvel з літа 2022-го припинить продаж та дію ліцензій на видання своїх коміксів у РФ.

Про це повідомила служба ВВС.

Серед них, комікси про супергероїв Капітана Америка, Людину Павука, Халку та інші.

"З точки зору рітейлу можу сказати, що це буде сильний удар по ринку, відчутний, але, слід визнати, не фатальний. будували свою програму спираючись в основному на Marvel це, звичайно, руйнівний удар", - написав власник "Чука і Гіка" Іван Чернявський у телеграм-каналі магазину.

Нагадаємо, напередодні США розширили санкції проти Росії та внесли до відповідного списку ще близько 30 фізичних і 40 юридичних осіб.

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