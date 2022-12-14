Кремль использует войну в Украине для "закручивания гаек" в РФ — ISW

Это необходимо власти для подавления внутреннего инакомыслия

После прихода диктатора Владимира Путина к власти в российском законодательстве постоянно расширяется понятие терроризма для проведения внутренних репрессий.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты пишут, что недавно Государственная дума РФ предложила внести в Уголовный кодекс правки, приравнивающие диверсии к терроризму.

"Федеральная служба безопасности России перешла от определения деятельности исламистских боевиков на Кавказе как терроризма к ориентации терроризма вокруг концепции украинских диверсантов", — указывают в отчете ISW.

Также аналитики напомнили, что руководитель ФСБ Александр Бортников заявлял, что в 2022 году в РФ наблюдался рост "террористической" активности. Он заявил, что это связано с деятельностью Службы безопасности Украины и западных спецслужб.

"Российские власти используют войну против Украины, чтобы оправдать расширение законодательства относительно терроризма под видом защиты внутренней безопасности. Такие меры, вероятно, дадут российским спецслужбам большую свободу в подавлении внутреннего инакомыслия", — добавили в Институте изучения войны.

Напомним, ранее сообщалось, что в России оппозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за "фейки о Буче".

Кроме того, мы ранее информировали, что в России усилятся репрессии после вступления изменений в закон об "иностранных агентах".

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