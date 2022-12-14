Байден подписал закон о защите однополых браков в США

Байден подчеркнул, что подписание закона приближает США к равенству, свободе и справедливости.

Президент США Джо Байден подписал закон, направленный на защиту однополых и межрасовых пар.

Об этом сообщает издание CNN.

"Сегодня, с подписанием Закона об уважении к браку, мы празднуем наш прогресс. Есть немного вещей, которые столь же понятны и правильны, как брачное равенство", — заявил Байден.

Также Байден подчеркнул, что подписание закона приближает США к равенству, свободе и справедливости.

"На протяжении большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым парам и однополым парам в этой защите. Мы не могли относиться к ним с достоинством и уважением. А теперь этот закон требует, чтобы межрасовые браки и однополые браки были признаны законными в каждом штате страны", – сказал президент США.

После подписания старый закон о Защите брака, который предусматривал брак только между женщиной и мужчиной, теряет свою силу. Новый закон обязывает признавать действительность браков, заключенных за пределами штата, включая однополые и межрасовые.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция о легализации однополых браков.

Также мы информировали, что европейские сборные отказались от ЛГБТ-повязок на ЧМ-2022.

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