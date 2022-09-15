Латвия начала строительство 173-километрового забора на границе с Беларусью

Соседние в Беларуси Литва, Польша и Латвия укрепляют свои границы.

Летом этого года строительство заборов на границе с Беларусью закончили в Литве и Польше. Тем временем в Латвии забор продолжают возводить.

Об этом сообщает издание Delfi.

Забор будет высотой почти в четыре метра. Все 174 км ограждения планируют закончить к 2024 году. Его возведение будет происходить в три этапа. В настоящее время строители проложили первые несколько километров.

К слову, этот забор предназначен для предотвращения нелегального проникновения в ЕС мигрантов с Ближнего востока, пытающихся попасть в Евросоюз через Беларусь. Поверх забора будет натянута колючая проволока.

В Латвии отмечают, что в последнее время поток нелегальной миграции спал. В августе было зарегистрировано 300 попыток незаконного пересечения границы, в сентябре – 150.

Напомним, 30 июня Польша сообщила, что завершила строительство забора на границе с Беларусью. Длина стены составляет 186 километров, а ее выстота – 5,5 метра.

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