Латвия начала строительство 173-километрового забора на границе с Беларусью

Соседние в Беларуси Литва, Польша и Латвия укрепляют свои границы.
Летом этого года строительство заборов на границе с Беларусью закончили в Литве и Польше. Тем временем в Латвии забор продолжают возводить.
Об этом сообщает издание Delfi.
Забор будет высотой почти в четыре метра. Все 174 км ограждения планируют закончить к 2024 году. Его возведение будет происходить в три этапа. В настоящее время строители проложили первые несколько километров.
К слову, этот забор предназначен для предотвращения нелегального проникновения в ЕС мигрантов с Ближнего востока, пытающихся попасть в Евросоюз через Беларусь. Поверх забора будет натянута колючая проволока.
В Латвии отмечают, что в последнее время поток нелегальной миграции спал. В августе было зарегистрировано 300 попыток незаконного пересечения границы, в сентябре – 150.
Напомним, 30 июня Польша сообщила, что завершила строительство забора на границе с Беларусью. Длина стены составляет 186 километров, а ее выстота – 5,5 метра.
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