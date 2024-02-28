Латвия снова продлила ограничения для россиян на въезд в страну

Латвия еще на год продлила действующие ограничения для граждан Российской Федерации на въезд в страну.

Об этом со ссылкой на латвийский МИД сообщает Delfi.

Отмечается, что Кабмин поддержал соответствующее предложение МВД "учитывая угрозу безопасности России". Действие ограничений на туристические поездки, введенные в сентябре 2022-го, продлили до 4 марта 2025 года.

В настоящее время россияне не смогут въехать на территорию республики для туризма и отдыха. Граждане РФ могут получить визы для въезда только в исключительных случаях: по заявлениям членов семьи граждан Латвии или других стран ЕС и от россиян с видом на жительство в Латвии, а также "по гуманитарным соображениям" в случае болезни или смерти близкого родственника, угрозы для себя или для участия в заседании суда в Латвии.

Как сообщалось, из Латвии выгонят более тысячи россиян. Управление по делам гражданства и миграции страны подсчитало, что эти граждане не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в стране.

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