Лукашенко едет на встречу к Путину: о чем будут говорить в Кремле

Лукашенко едет на встречу к Путину: о чем будут говорить в Кремле

Одной из тем переговоров станет ситуация в сфере безопасности.

Самопровозглашенный президент Беларуси планирует рабочую поездку в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча запланирована на пятницу, 18 февраля.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы Путина.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей среди тем в повестке дня предстоящих переговоров назвал ситуацию в сфере безопасности, вопросы торгово-экономического сотрудничества и противодействие санкциям Запада.

Напомним, что визит белорусского лидера в Москву состоится под занавес российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022", которые стартовали 10 февраля и продлятся до 20 февраля 2022 года.

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