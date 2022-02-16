Лукашенко їде на зустріч до Путіна: про що говоритимуть у Кремлі

Лукашенко їде на зустріч до Путіна: про що говоритимуть у Кремлі

Однією з тем переговорів стане ситуація у сфері безпеки.

Самопроголошений президент Білорусі планує робочу поїздку до Москви на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

Як повідомили у пресслужбі Кремля, зустріч заплановано на п’ятницю, 18 лютого.

"Планується обговорити питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин, стратегічного партнерства та союзництва, а також актуальні проблеми європейської безпеки", - йдеться у повідомленні пресслужби Путіна.

Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей серед тем на порядку денному майбутніх переговорів назвав ситуацію у сфері безпеки, питання торговельно-економічного співробітництва та протидію санкціям Заходу.

Нагадаємо, що візит білоруського лідера до Москви відбудеться під завісу російсько-білоруських військових навчань "Союзна рішучість-2022", які стартували 10 лютого і триватимуть до 20 лютого 2022 року.

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