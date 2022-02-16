У східній Європі можуть з’явитися нові бойові підрозділи НАТО

В Альянсі наразі не зауважили жодних ознак деескалації біля кордонів України.

У середу, 16 лютого, міністри оборони країн НАТО збиралися в Брюсселі, щоб обговорити одну з найбільших безпекових криз у Європі. До заяв про відведення російських військ від кордонів України в Альянсі ставляться доволі скептично і чекають реальних доказів деескалації.

Про це йдеться у прямому включенні зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі кореспондентки "Радіо свобода" Зоряни Степаненко в сюжеті ТСН.18:30.

Після завершення зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу, на якій розглянули можливість відправити до східної Європи новій бойові підрозділи, генсек Єнс Столтенберг, спілкуючись із журналістами, наголосив, що НАТО Росії не загрожує. Навпаки - Альянс готовий продовжувати діалог.

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Союзники кажуть, що спостерігають обнадійливі сигнали у взаємності такого бажання із російської столиці. Але не бачать жодного відведення військ від рубежів України, яке декларує Москва. Генсек НАТО каже, що на Заході немає певності щодо того, що може трапитися найближчими днями.

“Жодної ознаки деескалації на місцях ми не бачили. НАТО не є загрозою для Росії, і ми залишаємося готовими до діалогу та пошуку дипломатичного шляху вперед. Ми покладаємося на кращий розвиток подій, але мусимо бути готовими й до гіршого. Ми зробимо все необхідне, щоби захистити всіх союзників”, - наголосив Єнс Столтенберг.

Альянс не хоче відводу військ на словах, а потребує доказів.

Такої ж позиції дотримуються, посилаючись на інформацію від НАТО, лідери Європейського Союзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала до пильності та підкреслила, що ЄС хоче від Росії реальних вчинків, які підтвердять її наміри звернути на шлях дипломатії.

“Євросоюз і його трансатлантичні партнери об’єднані довкола цієї кризи, і наш заклик до Росії цілком прозорий: не обирайте війну. Шлях співпраці між нами ще можливий”, - заявила вона.

Дипломатія, підготовка санкцій і підтримка України - ось три напрямки, за якими нині працює Євросоюз. Президент Євроради запропонував - провести конференцію донорів - країн, що допомагають Україні - та обговорити її економічну стійкість.

У четвер, 17 лютого, у лідерів країн ЄС відбудеться саміт. В епіцентрі уваги мала бути Африка, але окремо - обговорять також можливу російську загрозу.

Завтра також продовжиться зустріч міністрів оборони у НАТО. Відеозв’язком до неї долучиться глава українського оборонного відомства.

Міністри оборони країн НАТО нині збираються у Брюсселі

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