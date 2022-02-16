Говоритиме про стримування агресії РФ: Україну відвідає голова МЗС Британії

Трасс говоритиме з Кулебою про спільні заходи зі стримування Росії від подальшої агресії.

Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс 17 лютого здійснить свій перший візит до України та зустрінеться з головою українського МЗС Дмитром Кулебою.

Про це повідомили в українському уряді.

Візит британської міністерки спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Британією, координацію подальших дій задля зміцнення безпеки на європейському континенті.

Кулеба і Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів зі стримування Росії від подальшої агресії, практичної підтримки України з боку Британії у зміцненні обороноздатності держави.

Сторони також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Британії у безпековій сфері, включно з кібербезпекою, а також у галузях торгівлі та інвестицій.

Нагадаємо, 15 лютого Кулеба з Трасс узгодили наступні кроки задля протидії агресії Росії. Зокрема, держсекретар Британії підтримала ініціативу України щодо залучення механізмів зменшення небезпеки згідно з Віденським документом і запевнила у підтримці українських ініціатив в ОБСЄ.

Кулеба дав відповіді на питання про загрозу вторгнення Росії та методи стримування | Новини України

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