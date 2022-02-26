Львовские хакеры атаковали "Роскосмос": ночью сайт ведомства перестал работать

Для кибератаки использовали сеть ботов в разных странах мира.

В ночь на 26 февраля на сайт российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" была осуществлена кибератака, приведшая к прекращению его работы.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

В этой атаке россияне обвиняют львовских хакеров.

"DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, которые размещались на серверах в разных государствах мира", - говорится в сообщении.

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В Роскосмосе заявили, что работу сайта уже возобновили. Более того, в ведомстве утверждают, что установили личность организатора атаки и передали о нем информацию "компетентным органам". Сведения о личности этого героя кибервойны с Россией не разглашают.

Напомним, в результате вчерашней кибертаки ряд российских государственных сайтов перестали работать. Среди них – сайты президента РФ, правительства и Госдумы.

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