Львовские хакеры атаковали "Роскосмос": ночью сайт ведомства перестал работать

Для кибератаки использовали сеть ботов в разных странах мира.
В ночь на 26 февраля на сайт российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" была осуществлена кибератака, приведшая к прекращению его работы.
Об этом сообщают российские издания со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
В этой атаке россияне обвиняют львовских хакеров.
"DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, которые размещались на серверах в разных государствах мира", - говорится в сообщении.
В Роскосмосе заявили, что работу сайта уже возобновили. Более того, в ведомстве утверждают, что установили личность организатора атаки и передали о нем информацию "компетентным органам". Сведения о личности этого героя кибервойны с Россией не разглашают.
Напомним, в результате вчерашней кибертаки ряд российских государственных сайтов перестали работать. Среди них – сайты президента РФ, правительства и Госдумы.
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