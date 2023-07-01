Масштабные беспорядки во Франции: протестующие получили оружие

Протесты продолжались до утра субботы, несмотря на объявленный днем ранее запрет на все масштабные меры в стране.

Во Франции продолжаются протесты из-за гибели 17-летнего студента от рук полиции. Накануне президент Эмманюэль Макрон срочно вернулся в Париж, покинув саммит ЕС в Брюсселе. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что после четырех ночи массовых беспорядков из-за убийства полицией подростка в стране задержаны 994 человека.

Об этом пишет France 24.

Вернувшись во Францию, Макрон заявил, что дополнительные силы безопасности будут развернуты для сдерживания беспорядков. Он сказал, что Министерство внутренних дел мобилизует дополнительные средства для борьбы с насильственными протестами, а также отметил, что нельзя эксплуатировать смерть подростка.

Как пишет газета le Figaro, в Марселе протестующие разграбили склад с оружием и получили в распоряжение винтовки. В Бордо митингующие напали на полицейский участок, забросив внутрь здания дымовые шашки.

Сообщается, что протесты продолжаются во многих городах. Мятежники строят баррикады, поджигают шашки, происходят столкновения с полицейскими.

Полиция разгоняет протест в Париже / Фото: Associated Press

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен исключил возможность введения во Франции чрезвычайного положения, однако подчеркнул, что "реакция государства будет жесткой".

"Когда нападают на школы, мэрии, полицейские участки и социальные центры, мы видим, что страдают именно жители рабочих кварталов. Это не просто политические символы", — сказал глава МВД.

Что произошло

27 июня в пригороде Парижа двое полицейских остановили желтый Mercedes, которым управлял 17-летний парень. Его остановили за нарушение ПДД. На видео, которое распространилось по социальным сетям, видно, что один из полицейских держал водителя на прицеле, и когда автомобиль тронулся — правоохранитель выстрелил.

Журналисты пишут, что французские официальные лица внимательно следят за ситуацией, поскольку подобные инциденты в прошлом приводили к массовым социальным беспорядкам. Министерство внутренних дел заявило, что количество случаев, когда водители игнорируют приказы полиции остановиться, резко возросло, и во время таких инцидентов полицейские часто сами становятся жертвами.

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