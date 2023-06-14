Мать держала своего сына в собачьей клетке и морила голодом

Мальчик, которого истязала родная мать, мучился несколько месяцев и чуть не умер, его нашли в коматозном состоянии.

В австрийском городе Кремс 32-летняя женщина заперла своего 12-летнего сына в собачьей клетке, в которой он замерзал и мучился от голода. Теперь ее обвиняют в пытках и попытке убийства.

Об этом сообщает BBC.

Полиция узнала о жестоком отношении матери к своему ребенку еще в ноябре прошлого года от социального работника и отца мальчика, живущего отдельно от семьи. Но широкую огласку это дело получило несколько дней назад.

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Как сообщил представитель полиции провинции Нижняя Австрия Иоганн Баумшлагер, мальчик мучился несколько месяцев и чуть не умер, его обнаружили в коматозном состоянии.

Ребенка срочно доставили в больницу, а мать, издевавшуяюся над сыном, арестовали.

По словам полицейского, задержанная женщина подозревается также в том, что она ежедневно по несколько раз обливала мальчика холодной водой после чего на несколько часов открывала окна квартиры при минусовой температуре.

До сих пор сын матери-изуверия имеет психологические проблемы, хотя его физическое состояние благодаря уходу врачей восстановилось.

Расследование этого дела продлится еще два месяца, после чего женщине объявят обвинение.

Напомним, ранее китайский видеоблогер обнаружил в селе в провинции Сюйчжоу 40-летнюю женщину Сяохуамэй, которая жила в сарае с грунтовым полом возле дома с железной цепью на шее.

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