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Мать и её 15-летняя дочь погибли во время отдыха: они спасали 6-летнего ребёнка
В Великобритании во время отдыха погибли мать и дочь, бросившиеся на помощь 6-летней девочке.
В Великобритании во время отдыха погибли 40-летняя женщина и её 15-летняя дочь. Они пытались спасти 6-летнего ребёнка, который тонул в море.
Об этом сообщает dailymail.com.
Трагедия произошла вчера, 22 июля, на пляже в Эссексе. Известно, что 6-летнего ребенка, возможно, унесло в воду приливом. Отдыхающие, среди которых были женщина и её дочь-подросток, бросились спасать малышку. Однако они утонули. Ещё троих человек удалось спасти, их госпитализировали.
Этот район известен своими сильными течениями, которые могут застать врасплох пловцов и туристов.
Главный инспектор полиции Эссекса Эл Питчер сказал: «Сегодня наши мысли с членами семьи, которые пытаются смириться со своей утратой».
В полиции добавили, что сочувствуют семьям и близким пострадавших в это очень тяжелое время.
Напомним, что этот мужчина стал национальным героем, спасая незнакомку.