Министр обороны Великобритании сообщил, что Путин готовит на 9 мая

Британский министр предположил, что президент РФ в этот день объявит всеобщую мобилизацию для войны с "нацистами" всего мира.

В пятницу, 29 апреля, министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал предположение, что президент России Владимир Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.

Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам британского министра, одним из аргументов Путина станет призыв к новой войне с "нацистами" всего мира. Его он огласит на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.

В Кремле надеются, что подобная мотивация будет достаточной для объявления общей мобилизации, поскольку большинство населения РФ находится под влиянием пропаганды государственных телеканалов.

"Мы видели ряд заявлений Путина о том, что "спецоперация" становится войной, что "это опосредованная война" и "нацисты повсюду", что они не только в Украине, но и в НАТО их полно. Я думаю, он готовит почву для того, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей", — заметил Воллес.

Напомним, на День Победы 9 мая к президенту России Владимиру Путину зарубежные коллеги не приедут. Не приглашала РФ даже близкого "соратника" Александра Лукашенко.

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