Мог говорить только по-русски: главу МИД Латвии возмутил водитель такси из Украины

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на водителя службы такси Bolt в Риге, который не владел ни латышским, ни английским языками, а общался с ней исключительно на русском. Оказалось, что он из Украины. Поэтому то, что он не говорил даже по-украински, ее возмутило.

Об этом Браже рассказала в "Х".

По ее словам, 14 декабря она направлялась в старую часть столицы Латвии в такси, за рулем которого находился водитель Александр. Оказалось, что он не знал ни слова на национальном языке страны, в которой жил.

Более того, водитель не владел ни английским, ни немецким, французским, нидерландским или украинским, а мог говорить только на русском.

Реакция компании

Под сообщением главы МИД Латвии представители компании Bolt отметили, что доступ к платформе имеют только водители с удостоверением, выданным Дирекцией автомобильного транспорта, что, в частности, предполагает знание государственного языка на уровне не ниже B1.

Браже обнародовала часть переписки со службой поддержки Bolt, в которой компания отмечала, что водитель является так называемым "независимым партнером".

Впоследствии, по словам чиновницы, ей позвонил представитель компании, который рассказал, что водитель из Украины и потому не владеет латышским.

Байба Браже в свою очередь подчеркнула, что русский не должен быть единственным языком общения водителей в Латвии.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ украинцы отказываются от русскоговорящего контента. Однако YouTube и Google все еще предлагают русский, даже если запрос сделан на украинском языке.

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