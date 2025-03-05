Могут ли США полностью "сдать" Украину — Климкин о "личной химии" между Трампом и Путиным

По его мнению, сейчас настал серьезный момент для Европы и очень непростой момент для Украины.

Украине и Европе нужно выработать общее видение, как двигаться дальше в условиях, когда США могут изменить свои внешнеполитические приоритеты.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGAnet.

"Нам срочно нужно общее видение, что мы делаем с Европой. Когда Европа начинает собираться на саммиты – раз в три дня – и все это после речи Вэнса и слов Трампа, это выглядит плачевно", – откровенно отмечает дипломат.

По его мнению, сейчас настал серьезный момент для Европы и очень непростой момент для Украины.

"Это не значит, что Трамп нас полностью сдаст. Это не в его интересах. Ему нужно Путина держать. И несмотря на определенную химию между Трампом и Путиным – они хоть и не доверяют друг другу, но уважают друг друга, поскольку хотят выглядеть сильными и крутыми, хотят решать мировые дела вместе", – говорит экс-министр..

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Климкин отмечает, что также важна "личная химия" между Трампом и Зеленским, которая очевидно была неудачной. Поэтому он не исключает, что между двумя лидерами еще возникнут "определенные моменты".

"Для европейцев реальность очень проста. Скоро увидим много креативных вещей. Я не исключаю, что в Европе станет больше китайцев. Возможно, и у нас китайцы будут достаточно быстро. Но главное – нужно понимать эту реальность и Трампа, какой он есть. И не дорисовывать себе что-то – ни лучше, ни хуже", – подытожил Павел Климкин.

Ранее Климкин объяснил, какое отношение к Украине "принесла" администрация Трампа в Белый дом.

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