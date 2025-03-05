Тела девяти студентов, приехавших на отдых, нашли жестоко изрубленными

Тела девяти человек были обнаружены на границе Оахаки и Пуэблы в Мексике.

Тела девяти студентов, пропавших в прошлом месяце, были найдены расчлененными и оставленными на шоссе возле сумки, заполненной их отрубленными руками.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Жуткие останки были найдены в багажнике заброшенного автомобиля в Сан-Хосе-Миауатлане, на границе мексиканских штатов Пуэбла и Оахака, в 175 милях от Мехико. Пять из девяти изуродованных тел находились под пропитанным кровью брезентом, а остальные четыре были найдены согнутыми в багажнике.

Считается, что это очередное жестокое убийство, совершенное картелем. На месте преступления было обнаружено, что отрубленные руки каждой жертвы были сложены в мешок, также находившийся в багажнике, заполненном телами.

Согласно предварительной информации мексиканских СМИ, жертвами стали студенты из Тласкалы, приехавшие на отдых на пляжи Оахаки. Однако в отчете мексиканского издания NVI Noticias говорится, что студенты были на самом деле членами преступной организации "Los Zacapoaxtlas".

Хотя насилие со стороны картелей широко распространено по всей Мексике, Оахака является популярным туристическим направлением благодаря своей уникальной кухне и прекрасным пляжам.

По информации Periódico Central, 2 марта, спустя три дня после того, как стало известно об исчезновении студентов, на оживленной трассе Куакнопалан-Оахака был найден темно-серый Volkswagen Vento с номерными знаками Тласкалы, в котором находились тела.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые зафиксировали удивительную мозговую активность умерших пациентов.

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