Мужчина сорвал джекпот в лотерее, даже не приобретая билет

В США владелец магазина продал лотерейный билет на 2 млрд. долларов, за что получил 1 млн. долларов.

Об этом сообщает Fox11.

Раньше всего четверо счастливчиков выигрывали в лотерею более 1 млрд долларов, однако никто до сих пор не срывал такого джекпота.

"Сумма начала накапливаться еще с августа 2022 года, стартуя с 20 млн долларов. Она продолжала расти в течение нескольких месяцев, пока банк наконец не был исчерпан в ноябре", — отмечает источник.

Победитель приобрел билет в магазине Лос-Анджелеса, принадлежащего Джозефу Чахайеду.

Главный победитель может получить деньги по частям или единовременно — 997,6 млн долларов, а владелец магазина уже получил вознаграждение от розничных продаж в размере 1 млн долларов.

"Я хотел бы поблагодарить все поддерживающее меня сообщество", — сказал владелец магазина.

По его словам, он планирует поделиться деньгами с семьей: детьми и 11 внуками.

Межгосударственная лотерейная ассоциация заявила, что вероятность совпадения всех пяти чисел и выигрыша лотереи Powerball составляет от 1 до 292,2 млн. долларов.

Напомним, накануне мужчина из города Китли (Британия) сорвал джекпот , но попал под суд за кражу кроссовок.

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