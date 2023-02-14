Чоловік зірвав джекпот у лотерею, навіть не придбавши квиток

Рекордна сума є найбільшим виграшем в історії лотерей Каліфорнії.

У США власник магазину продав лотерейний білет на 2 млрд доларів, за що отримав 1 млн.

Про це повідомляє Fox11.

Раніше лише четверо щасливчиків вигравали в лотерею понад 1 млрд доларів, однак ніхто дотепер не зривав такого джекпоту.

"Сума почала накопичуватися ще від серпня 2022 року, починаючи з 20 млн доларів. Вона продовжувала зростати протягом декількох місяців, поки банк нарешті не було вичерпано в листопаді", — зазначає джерело.

Переможець придбав квиток у магазині Лос-Анджелеса, який належить Джозефу Чахайеду.

Головний переможець може отримати гроші частинами або одноразово — 997,6 млн доларів, а власник крамниці вже отримав винагороду від роздрібних продажів у розмірі 1 млн доларів.

"Я хотів би подякувати всій громаді, що підтримує мене", — сказав власник магазину.

За його словами, він планує поділитися грошима з родиною: дітьми та 11 онуками.

Міждержавна лотерейна асоціація заявила, що ймовірність збігу всіх п’яти чисел і виграшу лотереї Powerball становить 1 до 292,2 млн.

Нагадаємо, напередодні чоловік з міста Кітлі (Британія) зірвав джекпот, але потрапив під суд за крадіжку кросівок.

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