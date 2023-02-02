Жінка зіграла у безкоштовну лотерею та зірвала джекпот

Переможниця планує витратити гроші на оплату рахунків, відпустку та відкласти частину призу на майбутнє.

Жителька американського міста Трентон, штат Мічиган, зіграла в лотерею за безкоштовним купоном і розбагатіла, зірвавши джекпот.

Про це повідомляє інформаційне агентство UPI.

41-річна жінка, яка побажала зберегти анонімність, витратила безкоштовний купон на покупку лотерейного квитка і була здивована, коли дізналася, що виграла крупну суму.

"Напередодні Нового року я купила квиток на безкоштовний купон, який отримала за участь у повторних розіграшах", - розповіла американка.

Коли вона стерла з квитка захисний шар, то побачила, що виграла 300 тисяч доларів.

"Я не могла в це повірити! Кілька разів перевірила ще раз квиток і відсканувала його за допомогою мобільного додатка лотереї, щоб переконатися. Коли на екрані з'явилася цифра 300 тисяч доларів, я зателефонувала сім'ї та друзям, щоб повідомити хорошу новину", — зазначила жінка.

Переможниця планує витратити гроші на оплату рахунків, відпустку та відкласти частину призу на майбутнє.

Нагадаємо, житель американського штату Мен зірвав джекпот лотереї Mega Millions у розмірі 1,35 мільярда доларів, що став другим за сумою за всю історію розіграшу та четвертим за величиною в історії США.

У штаті Массачусетс чоловік купив шість лотерейних квитків і вгадав виграшні номери на кожному з них.

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