"Мы будем помогать Украине защитить свою территорию от РФ" — Байден

Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине всю необходимую поддержку в противостоянии российской агрессии. Кроме того, американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в ходе саммита G7 по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"На встрече с президентом Зеленским мы подтвердили нашу общую и непреклонную преданность поддержке Украины, которая противостоит жестокой агрессии России. Вместе с партнерскими странами, США подчеркнули необходимость справедливого мира, уважающего территориально целостное состояние и суверенитет стран, заложенных в уставе ООН", – сказал он.

Байден подчеркнул, что Россия несет ответственность за конфликт в Украине.

"Россия начала эту войну и Россия может прекратить эту войну сегодня. Необходимо, чтобы у Украины была возможность защитить свою территорию, а мы со всеми союзниками "Группы семи" и международными партнерами будем ее поддерживать", — подчеркнул американский президент.

Он также подтвердил, что США будут учить украинских пилотов на F-16. Американский президент уверен, что это поможет украинской армии еще больше защищать себя в долгосрочной перспективе.

Напомним, в Японии Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом. Как сообщали в офисе украинского президента, среди прочего стороны должны обсудить с Байденом заявление США о поддержке "коалиции истребителей".

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