На границе с Беларусью Польша создала лагеря для беженцев и усилила пограничную охрану

На границе с Беларусью Польша создала лагеря для беженцев и усилила пограничную охрану

Две таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червоный Бор на востоке страны.

Из-за большого количества нелегалов, которые пересекают границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев.

Об этом сообщил руководитель службы пограничной охраны Польши, пишет DW.

Отмечается, что две таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червоный Бор на востоке страны. Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.

Напомним:

С начала августа границу Польши и Беларуси попытались нелегально пересечь 2100 человек.

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