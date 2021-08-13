На греческом острове Эвия снова горит территория: фото

Загорелось возле места, где ранее пожар оставил разрушительные последствия.

Новый пожар вспыхнул в пятницу, 13 августа, на греческом острове Эвия. На этот раз загорелось немного южнее района, где недавно масштабный лесной пожар уничтожил леса и сжег дома.

Об этом сообщают АР и ABS News.

Пожарная служба Греции сообщила, что для борьбы с новым пожаром в центре Евии отправили четыре самолета для сброса воды и шесть вертолетов, а также 23 пожарных и 10 автомобилей.

Крупный пожар, вспыхнувший 3 августа, уничтожил большую часть севера острова. Премьер-министр Кириакос Мицотакис днем ранее назвал пожар крупнейшей экологической катастрофой, которую Греция видела за последние десятилетия.

Хотя в Греции из-за жаркого и засушливого лета часто случаются лесные пожары, в этом году по всей стране вспыхивали сотни пожаров из-за особенно длительных и аномально высоких температур. Сотни домов и предприятий были разрушены на Евии, в Аркадии и на окраинах Афин.

EVIA FIRE: GREECE RELIEF FUND https://t.co/yQrxbmf56b — juan carlos DavalosG (@JuanCandida) August 13, 2021

New blaze breaks out on Evia island https://t.co/3O7tiPHBR5 pic.twitter.com/gPihIjyg89 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) August 13, 2021

Основная причина массовых пожаров в стране — аномальная жара, которой Греция не знала почти 35 лет. В некоторых регионах температура днем достигает отметки 45 градусов. И хотя лесные пожары в Греции вспыхивают каждый год, экологи говорят, что из-за глобального потепления ситуация будет становиться все хуже.

Напомним, лесные пожары распространились уже на Черногорию, Хорватию и Италию. Как страны борются со стихией, читайте здесь.

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