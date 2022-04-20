На Кипре еще четырех россиян лишили гражданства страны

На Кипре еще четырех россиян лишили гражданства страны

У четырех россиян из санкционного списка ЕС отозвано гражданство Кипра.

Власти Кипра в среду, 20 апреля, лишили кипрского гражданства еще четырех россиян, внесенных в санкционные списки.

Имена людей не раскрыли в соответствии с политикой кипрской власти.

Об этом сообщает издание The Cyprus Mail.

В течение апреля 21 человек потерял кипрский паспорт.

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"Кипр лишает гражданства четырех попавших под санкции россиян", — говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что кипрских паспортов также будут лишены члены этих семей.

С 2007 по 2020 год Кипр выдал гражданство 2886 россиянам, в том числе инвесторам и членам их семей.

Напомним, Кипр закрыл небо для России.

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