На Кіпрі ще чотирьох росіян позбавили громадянства країни

На Кіпрі ще чотирьох росіян позбавили громадянства країни

У чотирьох росіян із санкційного списку ЄС відкликано громадянство Кіпру.

Влада Кіпру в середу, 20 квітня, позбавила кіпрського громадянства ще чотирьох росіян, внесених до санкційних списків.

Імена людей не розкрили відповідно до політики кіпрської влади.

Про це повідомляє видання The Cyprus Mail.

Протягом квітня загалом 21 особа втратила кіпрські паспорти.

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"Кіпр позбавляє громадянства чотирьох росіян, які потрапили під санкції", - йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, що кіпрських паспортів також позбавлять членів цих сімей.

З 2007 до 2020 року Кіпр видав громадянство 2886 росіянам, зокрема інвесторам та членам їхніх сімей.

Нагадаємо, Кіпр закрив небо для Росії.

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