На сбитом китайском воздушном шаре нашли американское оборудование — WSJ

Предыдущие выводы США показывают, что шар только собирал фотографии и видео, но не передавал их.

В китайском шпионском аэростате, который в начале 2023 года пролетал над США и был сбит истребителем F-22, использовалось оборудование американского производства, которое позволяло собирать фотографии, видео и другую информацию, но не могло ее передавать.

Об этом сообщает The Wall Stret Journal.

По словам анонимных американских чиновников, к шару было прикреплено устройство, "похожее на спутник". Оно имело различные датчики, солнечные панели питания и другие устройства для сбора фото, данных радара и видеосъемки. Шар мог маневрировать над определенным участком в течение длительного времени в зависимости от погоды.

Обломки шара исследовали несколько оборонных и разведывательных агентств вместе с Федеральным бюро расследований США. Анализ показал, что воздушный шар был "напичкан" составляющими, часть из которых — американского производства и продается через интернет, а еще часть — оборудована специализированными китайскими датчиками и другой электроникой для сбора фотографий, видео и другой информации.

Издание утверждает, что такая информация подтверждает первоначальное заключение, что аэростат во время восьмидневного полета над Аляской, Канадой и рядом близлежащих штатов США предназначался для шпионажа, а не для "наблюдения за погодой", как заявил официальный Пекин.

Источники в правительстве США отказались сообщить, почему аэростат не передавал собранные данные: произошел ли сбой в работе аппаратуры или еще что. Пентагон ранее утверждал, что военные "приняли контрмеры, чтобы предотвратить сбор информации с помощью воздушного шара".

Обнаружение и уничтожение пролетавшего над базами межконтинентальных баллистических ракет и другими потенциально секретными военными объектами аэростата по приказу президента США Джо Байдена привело к взаимным обвинениям и усилению недоверия и напряженности между мировыми государствами.

Так, некоторые китайские официальные лица уже "выразили обеспокоенность". Они убеждены, что если отчет американских следователей о шпионском шаре станет доступным для общественности, Пекин "будет вынужден жестко отреагировать". А это снова может привести к срыву попыток взаимодействия на высоком уровне. В то же время, пока администрация США решила не делиться своими выводами о воздушном шаре официально.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня прибыл с официальным визитом в Китай. Перед визитом Блинкен назвал одной из основных целей поездки в Пекин – установление "открытого и расширенного" диалога с китайскими официальными лицами. На встрече с китайскими чиновниками, в частности, речь шла и о войне России против Украины.

ТСН.ua собрал все, что известно о договоренностях между Китаем и США.

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