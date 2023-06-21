Китай держит под контролем российского диктатора Путина — спикер ЕС

Страны Евросоюза продолжают оказывать давление на Пекин, чтобы последний подтверждал делами свои слова о том, что он поддерживает современный мировой порядок.

Власти Китая держат российского диктатора Владимира Путина под контролем и не поддерживают его войну против Украины.

Об этом заявил спикер Европейского союза по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано в комментарии " Украинскому Радио ".

Стано отметил, что Китай играет свою роль в российской агрессии против Украины, в свою очередь, страны Евросоюза продолжают давить на Пекин, чтобы последний подтверждал делами свои слова о том, что он поддерживает современный мировой порядок.

Спикер ЕС заявил, что в отличие от США власти Китая не очень прозрачны.

"Ведь, когда вы имеете дело с американцами, вы понимаете, кто они такие, как ведут себя. Вы понимаете их идеи и повестку дня, которой они придерживаются. И также сейчас мы уже знаем, что такое иметь дело с россиянами. Потому что раньше немного стран ЕС действительно понимали, кто такой Путин и что такое Россия. К сожалению, тогда большинство к нам не прислушалось", — добавил Стано.

Он заявил, что сейчас у Евросоюза точно не знают, что именно задумал Пекин, поэтому можно делать только предположения.

"Но факт остается фактом — Китай, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане. Похоже, Китай каким-то образом держит Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости или совершить еще больше ужасов, если у него для этого есть потенциал и возможности. Однако это лишь предположение. Мы склоняемся к мнению, что, да, Китай играет свою роль", — пояснил спикер ЕС.

Стано заявил, что затягивание войны против Украины было все больше показывать миру настоящее лицо агрессии и тем более Китай будет давить на него.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден через день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин назвал Си Цзиньпина "диктатором".

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Китай больше использовать свое влияние на Россию, чтобы изменить ход войны в Украине.

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