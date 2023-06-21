Китай тримає під контролем російського диктатора Путіна — речник ЄС

Країни Євросоюзу продовжують тиснути на Пекін, щоб останній підтверджував справами свої слова про те, що він підтримує сучасний світовий порядок.

Влада Китаю тримає російського диктатора Володимира Путіна під контролем та не підтримує його війну проти України.

Про це заявив речник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано в коментарі "Українському Радіо".

Стано зазначив, що Китай відіграє свою роль у російській агресії проти України, зі свого боку країни Євросоюзу продовжують тиснути на Пекін, щоб останній підтверджував справами свої слова про те, що він підтримує сучасний світовий порядок.

Речник ЄС заявив, що на відміну від США, влада Китаю не дуже прозора.

"Адже коли ви маєте справу з американцями, ви розумієте, хто вони такі, як поводяться. Ви розумієте їхні ідеї та порядок денний, якого вони дотримуються. І також зараз ми вже знаємо, що таке мати справи з росіянами. Бо раніше небагато країн ЄС дійсно розуміли, хто такий Путін і що таке Росія. На жаль, тоді більшість до нас не дослухалася", - додав Стано.

Він заявив, що зараз в Євросоюзі достеменно не знають, що саме замислив Пекін, тому можна робити лише припущення.

"Але факт залишається фактом — Китай, найімовірніше, не підтримує Росію у військовому плані. Схоже на те, що Китай якимось чином тримає Путіна під контролем, не даючи йому підняти градус жорстокості чи скоїти ще більше жахіть, якщо в нього для цього є потенціал і можливості. Однак це лише припущення. Ми схиляємося до думки, що так, Китай відіграє свою роль", - пояснив речник ЄС.

Стано заявив, що затягування війни проти України буде дедалі більше показувати світові справжнє обличчя агресії, і тим більше Китай тиснутиме на нього.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден через день після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна назвав Сі Цзіньпіна "диктатором".

Крім того, ми раніше інформували, що німецький канцлер Олаф Шольц закликав Китай більше використовувати свій вплив на Росію, щоб змінити перебіг війни в Україні.

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