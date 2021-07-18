На севере Испании масштабный пожар уничтожил 400 га парка

Ртяувальникы эвакуируют людей.

На севере Испании начался пожар, который уничтожил 400 га природного парка.

Об этом сообщает издание Figaro.

Пожар возник вечером 17 июля в каталонском городе Лланча, расположенного у границы с Францией. Вероятной причиной возгорания стал окурок, выброшенный из автомобиля. Жаркая погода позволила пламени распространяться быстро.

Спасатель эвакуированы около 350 человек. Среди них жители соседних муниципалитетов и около сотни человек, которые проживали в местном кемпинге.

Пожарным пока не удалось укротить пламя даже при помощи воздушной поддержки нескольких вертолетов и самолетов-бомбардировщиков. "Периметр пожара до сих пор остается нестабильным", — отмечают в МВД Каталонии.

Как сообщалось, из-за жары и засухи продолжаются пожары и на западном побережье США. В 12 штатах уже выгорели почти полмиллиона гектаров леса. Самый масштабный очаг — величиной с Нью-Йорк — в национальном парке Орегона. К борьбе с огнем уже привлекли нацгвардии. Однако гигантский пожар потушили только на 7%.

Новости мира: на западе США из-за лесных пожаров отселяют людей

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