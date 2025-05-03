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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2937
Время на прочтение
1 мин

На трассе столкнулись автобус и пикап: много погибших

Вблизи национального парка Йеллоустоун в США туристический автобус столкнулся с пикапом: 7 человек погибли, пострадали.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Инцидент произошел на шоссе на востоке штата Айдахо

Инцидент произошел на шоссе на востоке штата Айдахо / © Associated Press

В США, на востоке штата Айдахо, произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись автобус и пикап.

Об этом сообщает BBC.

В результате аварии погибли семеро из четырнадцати пассажиров автобуса и водитель пикапа. Восемь человек получили травмы.

По информации полиции, некоторых пострадавших доставили в больницу. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранители выясняют причину аварии.

Отмечается, что маршрут, на котором произошло ДТП, ведет в Национальный парк, который переживает пик туристического сезона.

Напомним, в США мужчина на внедорожнике въехал в школьное здание, в результате чего погибли четыре девушки в возрасте от 4 до 18 лет, несколько человек получили травмы.

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Дата публикации
Количество просмотров
2937
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