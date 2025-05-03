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На трассе столкнулись автобус и пикап: много погибших
Вблизи национального парка Йеллоустоун в США туристический автобус столкнулся с пикапом: 7 человек погибли, пострадали.
В США, на востоке штата Айдахо, произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись автобус и пикап.
Об этом сообщает BBC.
В результате аварии погибли семеро из четырнадцати пассажиров автобуса и водитель пикапа. Восемь человек получили травмы.
По информации полиции, некоторых пострадавших доставили в больницу. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранители выясняют причину аварии.
Отмечается, что маршрут, на котором произошло ДТП, ведет в Национальный парк, который переживает пик туристического сезона.
Напомним, в США мужчина на внедорожнике въехал в школьное здание, в результате чего погибли четыре девушки в возрасте от 4 до 18 лет, несколько человек получили травмы.