На трассе столкнулись автобус и пикап: много погибших

Инцидент произошел на шоссе на востоке штата Айдахо / © Associated Press

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В США, на востоке штата Айдахо, произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись автобус и пикап.

Об этом сообщает BBC.

В результате аварии погибли семеро из четырнадцати пассажиров автобуса и водитель пикапа. Восемь человек получили травмы.

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По информации полиции, некоторых пострадавших доставили в больницу. Оба транспортных средства загорелись. Правоохранители выясняют причину аварии.

Отмечается, что маршрут, на котором произошло ДТП, ведет в Национальный парк, который переживает пик туристического сезона.

Напомним, в США мужчина на внедорожнике въехал в школьное здание, в результате чего погибли четыре девушки в возрасте от 4 до 18 лет, несколько человек получили травмы.