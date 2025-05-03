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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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2937
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На трасі зіткнулися автобус та пікап: багато загиблих

Поблизу національного парку Єллоустоун у США туристичний автобус зіткнувся із пікапом: 7 людей загинули, є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Інцидент стався на шосе на сході штату Айдахо

Інцидент стався на шосе на сході штату Айдахо / © Associated Press

У США, на сході штату Айдахо, сталася смертельна ДТП. На трасі зіткнулися автобус та пікап.

Про це повідомляє BBC.

Унаслідок аварії загинули семеро із чотирнадцяти пасажирів автобуса та водій пікапа. Восьмеро людей отримали травми.

За інформацією поліції, деяких потерпілих доправили до лікарні. Обидва транспортні засоби загорілися. Правоохоронці з’ясовують причину аварії.

Зазначається, що маршрут, на якому сталася ДТП, веде до Національного парку, який наразі переживає пік туристичного сезону.

Нагадаємо, у США чоловік на позашляховику в’їхав у шкільну будівлю, внаслідок чого загинуло четверо дівчат віком від 4 до 18 років, декілька осіб дістали травми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2937
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