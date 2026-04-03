Начальник штаба Сухопутных войск США ушел в отставку по требованию главы Пентагона

Рэнди Джордж / © defensenews.com

Помощник министра обороны США Шон Парнелл сообщил об отставке Рэнди Джорджа с должности начальника штаба Сухопутных войск.

Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, генерал уходит с должности немедленно после принятия соответствующего решения.

Генерал Рэнди Джордж немедленно покидает пост 41-го начальника штаба Сухопутных войск. Министерство войны выражает благодарность генералу Джорджу за десятилетие службы во благо нашей страны. Желаем ему всего лучшего на пенсии», — говорится в сообщении.

Как сообщали накануне американские СМИ, глава Пентагона Пит Гегсет потребовал немедленной отставки генерала.

По данным телеканала CBS News, руководитель оборонного ведомства стремится видеть на этом посту человека, который будет «реализовывать его подход к реформированию армии и видению президента США Дональда Трампа».

«Хотит видеть на этом посту того, кто будет воплощать в жизнь видение Трампа и его самого по армии», — отметил один из собеседников телеканала.

