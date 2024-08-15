Над Землей взойдет первое в этом году голубое суперлуние: когда это будет

Голубым месяц будет не потому, что внезапно окрасится в этот цвет, а из-за астрономических особенностей.

В понедельник, 19 августа, над Землей взойдет первое в этом году голубое суперлуние.

Об этом сообщает Live Science.

Августовское полнолуние еще называется осетровым. А голубым месяцем его называют не потому, что он внезапно окрасится в этот цвет, а из-за астрономических особенностей.

Существует два типа голубого месяца: это может быть второй полнолуние в месяце или же третье из четырех наводнений в одном астрономическом сезоне. После Дня летнего солнцестояния 20 июня полнолуния были 22 июня и 21 июля. Месяц Осетра 19 августа и следующая за ним полная луна, Урожайная луна, 18 сентября, состоятся перед Днем осеннего равноденствия 22 сентября.

По данным NASA, голубой месяц каждого типа проходит раз в два-три года. Последние сезонные голубые месяцы были в октябре 2020 и августе 2021, а следующий сезонный голубой месяц будет в мае 2027 года.

Полнолуние 19 августа также будет супермесяцем. Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите. Когда она достигает ближайшей к планете точки, которая называется перигеем, она кажется больше, чем обычно. Это явление называется суперлунием.

Самым большим и ярким месяц будет в понедельник, 19 августа. Но он будет казаться больше и ярче, чем обычно, также в воскресенье и вторник.

Августовское полнолуние называется осетровым в честь рыб, которые водятся в Больших озерах Северной Америки.

Напомним, в Украине зафиксировали необычное природное явление : этого не могло быть в наших широтах. Пурпурное северное сияние, редкое для Украины, наблюдалось над Киевом, Львовом.

Полярное сияние в Киевской области: астроном объяснил необычное явление