"Наколдованные миллиарды": Шольц обманывает о сумме помощи Украине — Вild

Реальная сумма военной помощи Германии для Украины оказалась намного меньше, чем утверждают в Берлине.

Официальный Берлин заявляет, что предоставил Украине военную помощь в 28 млрд евро. Однако, как оказалось, значительная часть этой суммы вернулась в немецкий бюджет.

Детальнее об этом пишет издание Вild.

Также читайте Шольц прокомментировал непоставку Германией ракет Taurus для Украины

Депутат Бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС Инго Гедехенс направил властям запрос с требованием объяснить эти цифры. По словам Гедехенса, действительно деньги платит ЕС, а не Германия.

Канцлер Шольц обещал в 2024 году заключить дальнейшие контракты на шесть миллиардов евро. Но эти деньги включают не только военную помощь Украине, но и меры в других странах и замена вооружения Бундесвера. По словам Гедехенса, другие страны не имеют никакого отношения к Украине, а перевооружение Бундесвера уже включено в другое место на 5,2 миллиарда.

"Поэтому обе позиции должны быть устранены", – говорит депутат.

Гедехенс оценивает эту разницу еще в 2,6 млрд евро. С учетом этих и других недоимок оказывается, что реальная обещанная военная помощь для ВСУ составляет всего 21,7 млрд. рублей. Это на 23% меньше, чем уверяют немецкие власти.

Кроме того, сюда входят суммы, обещанные Украиной на будущее вплоть до 2028 года. Непонятно, что произойдет с этими деньгами того времени. Депутат считает, что и эти цифры завышены, и в реальности Киеву пока передано всего 10,2 млрд евро от Берлина.

"Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 млрд евро. На самом деле мы еще не выделили даже половину этой суммы. Канцлер прежде всего занимается повышением собственного авторитета. И, к сожалению, мало — Украиной", — сказал депутат Бундестага.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке назвал ситуацию "креативом при бухгалтерском учете" и "наколдованными миллиардами".

Ранее сообщалось, что Германия предоставит Украине 180 тыс. снарядов в рамках чешской инициативы.

Читайте также: