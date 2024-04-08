"Начакловані мільярди": Шольц обманює про суму допомоги Україні – Вild

Реальна сума військової допомоги Німеччини для України виявилася набагато меншою, ніж стверджують у Берліні.

Офіційний Берлін заявляє, що надав Україні військову допомогу на 28 млрд євро. Проте, як виявилося, значна частина від цієї суми повернулася до німецького бюджету.

Детальніше про це пише видання Вild.

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Депутат Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенс направив владі запит із вимогою пояснити ці цифри. За словами Гедехенса, насправді гроші платить ЄС, а не Німеччина.

Канцлер Шольц обіцяв у 2024 році укласти подальші контракти на шість мільярдів євро. Але ці гроші включають не лише військову допомогу Україні, але також заходи в інших країнах і заміну озброєння Бундесверу. За словами Гедехенса, інші країни не мають жодного стосунку до України, а переозброєння Бундесверу вже включено до іншого розділу на 5,2 мільярда.

"Тому обидві позиції повинні бути усунені", – каже депутат.

Гедехенс оцінює цю різницю ще у 2,6 млрд євро. З урахуванням цих та інших недоїмок виявляється, що реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд. Це на 23% менше, ніж запевняє німецька влада.

Крім того, сюди входять суми, які обіцяють Україні на майбутнє аж до 2028 року. Незрозуміло, що станеться з цими грошима на той час. Депутат вважає, що й ці цифри завищені, і в реальності Києву поки що передано лише 10,2 млрд євро від Берліна.

"Канцлер створює враження, що Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми. Канцлер насамперед переймається підвищенням власного авторитету. І, на жаль, замало – Україною", – сказав депутат Бундестагу.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке назвав ситуацію "креативом під час бухгалтерського обліку" та "начаклованими мільярдами".

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 180 тис. снарядів у межах чеської ініціативи.

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