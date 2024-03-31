Производство ракет Taurus в Германии приостановлено: в чем причина

Вооруженная компания MBDA приостановила производство крылатых ракет Taurus в Германии из-за отсутствия заказа от правительства.

Об этом сообщил руководитель немецкого подразделения MBDA Томас Готшильд в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

По его словам, действующее законодательство ФРГ запрещает производить оружие впрок, для этого требуется одобрение федерального правительства на основе заказов.

“Производственная линия для Taurus, оборудование и соответствующие залы все еще на месте. Мы можем начать производство Taurus в любой момент. Но для этого нам понадобится новый заказ на это оружие", – подчеркнул Томас Готшильд.

Также читайте Немецкие генералы обсуждали передачу Украине ракет Taurus и удары ими по Крымскому мосту — WSJ

Директор немецкого отделения компании согласился с тем, что Taurus является эффективным оружием, способным поразить цели на расстоянии более 500 километров, которое может быть полезно украинцам для борьбы с логистическими цепочками и стратегическими объектами российских оккупантов.

Одной из важных особенностей этой ракеты, подчеркнул Готшильд, является способность летать очень низко, что делает ее незаметной для радаров или других средств разведки.

“С точки зрения украинцев Taurus мог бы стать важным дополнительным компонентом в текущей ситуации. Но повторюсь: в наши обязанности не входит принятие решения о поставке в Украину Taurus. Это политическое решение", – подчеркнул он.

Ранее на немецком заводе MBDA было изготовлено около 600 крылатых ракет Taurus для армии Германии.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц объяснил свое решение отказать Украине в предоставлении дальнобойных ракет Taurus, отмечая важность избегания эскалации войны.

Читайте также: