Неизвестный беспилотник упал в 200 км от Москвы

Российские пропагандисты утверждают, что дрон мог атаковать теплоэлектростанцию в Тульской области РФ.
В среду, 19 апреля, власти Тульской области РФ заявили об обнаруженном в лесу в Щекинском районе неизвестном беспилотнике. Расстояние от места падения дрона до Москвы составляет около 200 км.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
В сообщении говорится, что на беспилотном летательном аппарате не было опознавательных знаков. Местные власти уверяют, что угрозы для населения в результате падения беспилотника нет.
Близкий к российским силовым структурам Telegram-канал Mash проинформировал, что беспилотник был со взрывчаткой и двигался в направлении Первомайской ТЭЦ. Это предприятие энергетики принадлежит производителю химической продукции "Щекиназот".
В Telegram-канале Shot добавили, что беспилотник без опознавательных знаков пытался идти на крайне низкой высоте и врезался в дерево, его обнаружил местный житель в лесу. Размах крыльев дрона – 2,5 метра.
Напомним, соучредитель MONOBANK и производитель украинского беспилотника "Довбуш" назначил премию в размере 20 млн. грн. для того, чей БПЛА 9 мая приземлится на Красной площади.
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