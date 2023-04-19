Будут ли летом работать пляжи в Одессе: ответ власти

В Одессе и области в этом году снова не будет пляжного сезона. Причиной не только разминирование акватории Черного моря, но и российские атаки по зданиям в курортной сфере.

Об этом сообщает в эфире одного из телеканалов заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Попадания в здания курортной сферы означают, что курортного сезона в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря", — сказал Братчук.

По его словам, публичного доступа к одесским пляжам не будет. Но, несмотря на это, местные власти дадут возможность людям отдыхать: "Больших концертов не будет. "Танцев на костях" не будет".

Напомним, на днях в Одесской области украинские военные уничтожили очередную дрейфующую мину, которую несло к одному из пляжей. В Черном море высокой остается опасность из-за вражеских мин.

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