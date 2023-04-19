Чи будуть влітку працювати пляжі в Одесі: відповідь влади

В Одесі та області цього року знову не буде пляжного сезону. Причиною є не лише розмінування акваторії Чорного моря, але й російські атаки по будівлях у курортній сфері.

Про це повідомляє в ефірі одного з телеканалів заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Влучання у будівлі курортної сфери означають, що курортного сезону цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря", - сказав Братчук.

За його словами, публічного доступу до одеських пляжів не буде. Але незважаючи на це, місцева влада дасть можливість людям відпочивати: "Великих концертів не буде. "Танців на кістках" не буде".

Нагадаємо, днями в Одеській області українські військові знищили чергову дрейфуючу міну, яку несло до одного з пляжів. У Чорному морі високою залишається небезпека через ворожі міни.

Читайте також: