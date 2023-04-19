Невідомий безпілотник упав за 200 км від Москви

Російські пропагандисти стверджують, що дрон міг атакувати теплоелектростанцію у Тульській області РФ.

У середу, 19 квітня, влада Тульської області РФ заявила про виявлений у лісі в Щокінському районі невідомий безпілотник. Відстань від місця падіння дрона до Москви становить близько 200 кілометрів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

У повідомленні йдеться, що на безпілотному літальному апараті не було розпізнавальних знаків. Місцева влада запевняє, що загрози для населення внаслідок падіння безпілотника немає.

Близький до російських силових структур Telegram-канал Mash поінформував, нібито безпілотник був із вибухівкою та рухався у напрямку Першотравневої ТЕЦ. Це підприємство енергетики належить виробнику хімічної продукції "Щокиназот".

Також читайте У Тульській області РФ пролунав гучний вибух: перші подробиці та відео

У Telegram-каналі Shot додали, що безпілотник без розпізнавальних знаків намагався йти на вкрай низькій висоті і врізався в дерево, його виявив місцевий житель у лісі. Розмах крил дрона – 2,5 метра.

Нагадаємо, співзасновник MONOBANK та виробник українського безпілотника "Довбуш" призначив премію у розмірі 20 млн грн для того, чий БПЛА 9 травня приземлиться на Красній площі.

Читайте також: